2019-11-08T15:39:17+03:00
Общество

В Крыму закрыли дорогу к пунктам пропуска «Армянск» и «Перекоп»

Там проводятся ремонтные работы
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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..Фото: Анастасия ЖУКОВА
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К крымским пунктам пропуска «Армянск» и «Перекоп» с 8 ноября ограничили движение транспорта. Такое решение приняли на основании указа министерства транспорта РК.

- Ограничение движения на подъезде к пункту пропуска «Перекоп» вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения и связано с проведением ремонтных работ на аварийном железнодорожном переезде, - рассказали в Службе автомобильных дорог Крыма.

На участках нельзя передвигаться до завершения всех работ.

Там уже установлены соответствующие дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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