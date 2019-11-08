В Крыму закрыли дорогу к пунктам пропуска «Армянск» и «Перекоп»

СЕГОДНЯ 15:38 2019-11-08T15:39:17+03:00

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К крымским пунктам пропуска «Армянск» и «Перекоп» с 8 ноября ограничили движение транспорта. Такое решение приняли на основании указа министерства транспорта РК.

- Ограничение движения на подъезде к пункту пропуска «Перекоп» вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения и связано с проведением ремонтных работ на аварийном железнодорожном переезде, - рассказали в Службе автомобильных дорог Крыма.

На участках нельзя передвигаться до завершения всех работ.

Там уже установлены соответствующие дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU