Синоптики рассказали, какая погода ждет крымчан в выходные
В ближайшие выходные, 9 и 10 ноября, в Крыму будет по-летнему тепло. Температура воздуха достигнет 26 градусов тепла.
Дождей на полуострове не ожидается.
- В выходные дни погода продолжит радовать жителей и гостей полуострова солнцем и теплом. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, на побережье +14…+18 градусов, а днем повысится до +21…+26°, - рассказали в Крымском гидрометцентре.
Ветер умеренный юго-восточный. В начале следующей недели также сохранится теплая погода.
Кстати, в четверг, 7 ноября суточная температура в Симферополе составила почти 19 градусов выше нуля. А это на 11 градусов выше средней многолетней.
На данный момент сохраняется пожарная опасность в центральных районах Крыма.
ИСТОЧНИК KP.RU