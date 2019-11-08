2019-11-08T16:17:46+03:00
Общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет крымчан в выходные

Осадков на полуострове не ожидается
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Будет тепло и солнечноБудет тепло и солнечноФото: Юрий ЮГАНСОН
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В ближайшие выходные, 9 и 10 ноября, в Крыму будет по-летнему тепло. Температура воздуха достигнет 26 градусов тепла.

Дождей на полуострове не ожидается.

- В выходные дни погода продолжит радовать жителей и гостей полуострова солнцем и теплом. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, на побережье +14…+18 градусов, а днем повысится до +21…+26°, - рассказали в Крымском гидрометцентре.

Ветер умеренный юго-восточный. В начале следующей недели также сохранится теплая погода.

Кстати, в четверг, 7 ноября суточная температура в Симферополе составила почти 19 градусов выше нуля. А это на 11 градусов выше средней многолетней.

На данный момент сохраняется пожарная опасность в центральных районах Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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