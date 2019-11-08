До 15 ноября в Симферополе можно подать заявление на компенсацию за покупку школьной формы
Симферопольские родители до 15 ноября могут подать заявление на компенсацию по приобретению школьной формы.
Это распространяется только на многодетные семьи. Также это касается и того ребенка, который находится под опекой в такой семье.
Деньги смогут получить те, у которых доход на каждого члена семьи ниже величины, которая равна двум прожиточными минимума, то есть меньше 20,6 тысячи рублей.
- Выплата денежной компенсации осуществляется в размере понесенных затрат на приобретение школьной формы. В 2019 году эта сумма составила 3 152,7 рублей, - рассказала начальник департамента труда и социальной защиты населения администрации Симферополя Диана Фератова.
Для назначения компенсации нужно обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства с пакетом документов.
Выплату родители получат до 25 декабря 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU