2019-11-08T16:58:53+03:00
Общество

До 15 ноября в Симферополе можно подать заявление на компенсацию за покупку школьной формы

Сумма выплаты чуть больше трех тысяч рублей
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Выплату родители получат до 25 декабря 2019 годаВыплату родители получат до 25 декабря 2019 года
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Симферопольские родители до 15 ноября могут подать заявление на компенсацию по приобретению школьной формы.

Это распространяется только на многодетные семьи. Также это касается и того ребенка, который находится под опекой в такой семье.

Деньги смогут получить те, у которых доход на каждого члена семьи ниже величины, которая равна двум прожиточными минимума, то есть меньше 20,6 тысячи рублей.

- Выплата денежной компенсации осуществляется в размере понесенных затрат на приобретение школьной формы. В 2019 году эта сумма составила 3 152,7 рублей, - рассказала начальник департамента труда и социальной защиты населения администрации Симферополя Диана Фератова.

Для назначения компенсации нужно обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства с пакетом документов.

Выплату родители получат до 25 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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