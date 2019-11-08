«Крымский дом для мамы» открыл свои двери в Симферополе

СЕГОДНЯ 16:45 2019-11-08T16:45:02+03:00

Для мам в сложных жизненных ситуациях в Симферополе открылся благотворительный центр Фото: Евгения ГУСЕВА

В кризисном центре одновременно могут проживать шесть женщин с детьми

Изменить размер текста: A A

В Симферополе начал работу кризисный центр для женщин «Крымский дом для мамы». Центр предоставляет возможность бесплатного временного проживания для мам с детьми и беременных женщин, попавших в сложную жизненную ситуацию

Инициатором социального проекта, в котором участвуют специалисты Крымского республиканского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, выступил иерей Дионисий Волков.

- Основная задача нашего проекта - поддержать женщин, попавших в сложную жизненную ситуацию, – пояснил Волков, – предоставив им не только временное жилье на бесплатной основе, но и помощь квалифицированных специалистов: социальную, юридическую, психологическую и, конечно, духовную, чтобы вернуть человека к нормальной самостоятельной жизни в социуме.

«Крымский дом для мамы» располагается в столичном микрорайоне «Марьино» на арендуемой за счет благотворительных средств жилплощади. Одновременно центр может принять шесть беременных женщин или мам с детьми до 10 лет. Питание, вещи и предметы бытового обихода им приобретают за счет пожертвований. Срок проживания в каждом случае индивидуален.

При заселении с женщиной проводится беседа и анкетирование, проверяются изложенные факты. По истечении семидневного испытательного срока с мамой заключается договор на месяц, который в дальнейшим продлевается. Во время проживания постояльцам центра помогут при необходимости оформить документы, восстановить социальные связи, найти возможность для решения своих проблем.

КОНКРЕТНО

Обратиться за помощью можно к волонтерам Центра по тел.: +7 (978) 751-80-04

ИСТОЧНИК KP.RU