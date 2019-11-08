2019-11-08T16:59:35+03:00
Общество

Какие дороги отремонтируют в Симферополе в 2020 году: Список улиц

Данные опубликовал общественный совет при Минтрансе РК
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Некоторые из них находятся в центре городаНекоторые из них находятся в центре города
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Стало известно, какие дороги в Симферополе отремонтируют в 2020 году. Работы запланированы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги, пишет «Крымская газета».

КОНКРЕТНО

Список улиц на которых пройдет ремонт:

- Субхи (участок от улицы Севастопольской до Футболистов);

- Лексина;

- Толстого;

- проспект Победы (от площади Куйбышева до развязки «Бородино» правая сторона);

- Коцюбинского;

- Бетховена;

- Суходольная;

- Володарского;

- Гайдара;

- Ангарская;

- Жидкова;

- Зенитная;

- Мичурина;

- Спера;

- Сергеева-Ценского;

- Менделеева;

- Суворовский спуск;

- Троллейбусная;

- Дорожная;

- Южная;

- Воровского;

- Героев Сталинграда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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