Какие дороги отремонтируют в Симферополе в 2020 году: Список улиц
Стало известно, какие дороги в Симферополе отремонтируют в 2020 году. Работы запланированы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги, пишет «Крымская газета».
КОНКРЕТНО
Список улиц на которых пройдет ремонт:
- Субхи (участок от улицы Севастопольской до Футболистов);
- Лексина;
- Толстого;
- проспект Победы (от площади Куйбышева до развязки «Бородино» правая сторона);
- Коцюбинского;
- Бетховена;
- Суходольная;
- Володарского;
- Гайдара;
- Ангарская;
- Жидкова;
- Зенитная;
- Мичурина;
- Спера;
- Сергеева-Ценского;
- Менделеева;
- Суворовский спуск;
- Троллейбусная;
- Дорожная;
- Южная;
- Воровского;
- Героев Сталинграда.
ИСТОЧНИК KP.RU