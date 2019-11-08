Судимый житель Алушты расчленил и поджег труп женщины в местном морге

СЕГОДНЯ 17:44 2019-11-08T17:47:52+03:00

Теперь 25-летнего мужчину будут судить за надругательство над умершими

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В городском морге Алушты 31 октября произошел пожар. На место сразу выехала бригада МЧС. Однако в покойницкой пожарных ждали не только языки пламени, но и труп женщины.

Причем не обычный. Обнаружив тело, спасатели вызвали наряд полиции. Так положено по инструкции, даже несмотря на то, что труп нашли в морге.

Как удалось выяснить КП-Крым, в траурном зале прибывших сотрудников МВД ждало тело 48-летней женщины, у которой были отсечены конечности. Более того, выяснилось, что пожар в морге произошел именно из-за тела, которое кто-то поджег.

Личность покойницы сыщики установили почти сразу. Оперативникам также удалось выйти и на след подозреваемого в преступлении. Оказалось, что над трупом изрядно надругался 25-летний мужчина, житель Алушты. Он уже был судим за кражу, причем всего несколько лет назад – в 2016 году.

После беседы с правоохранителями он написал явку с повинной. Из его дома полиция забрала одежду, в которой мужчина и совершал свое зверское преступление. Вещи отправились на экспертизу.

Как именно алуштинец пробрался в морг и для чего расчленил, а затем поджог труп женщины – установит следствие. Оно пройдет в рамках уже возбужденного уголовного дела по части 1 статьи 244 «Надругательство над телами умерших». Информацию о случившемся крымские силовики, кстати, подтвердили официально.

ИСТОЧНИК KP.RU