2019-11-08T18:17:30+03:00
Экономика

Билеты на поезда через Крымский мост продаются и через мобильное приложение

Продажа стартовала 8 ноября
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: Гранд Сервис ЭкспрессФото: Гранд Сервис Экспресс
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Билеты на поезда, которые пойдут через Крымский мост, можно приобрести не только в кассах Крымской железной дороги и на сайте перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», но и через мобильное приложение «ГСЭ Билеты».

- Билеты в Крым поспели! Собирайте в железнодорожных кассах и онлайн – на нашем новом сайте и в мобильном приложении, - говорится на странице крымского поезда «Таврия» в Facebook.

Напомним, через Керченский пролив первыми пойдут поезда Москва - Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь. Их запустят в декабре. Продажа билетов стартовала в пятницу, 8 ноября.

С 8 утра до 15 часов дня по стране уже продали 2,5 тысячи билетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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