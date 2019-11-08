Билеты на поезда через Крымский мост продаются и через мобильное приложение
Билеты на поезда, которые пойдут через Крымский мост, можно приобрести не только в кассах Крымской железной дороги и на сайте перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», но и через мобильное приложение «ГСЭ Билеты».
- Билеты в Крым поспели! Собирайте в железнодорожных кассах и онлайн – на нашем новом сайте и в мобильном приложении, - говорится на странице крымского поезда «Таврия» в Facebook.
Напомним, через Керченский пролив первыми пойдут поезда Москва - Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь. Их запустят в декабре. Продажа билетов стартовала в пятницу, 8 ноября.
С 8 утра до 15 часов дня по стране уже продали 2,5 тысячи билетов.
ИСТОЧНИК KP.RU