Крымская домработница обокрала 70-летнюю хозяйку на миллион
В Симферополе домработница обокрала свою пожилую нанимательницу на миллион рублей.
70-летняя женщина большую часть времени живет за границей, в своем симферопольском доме бывает изредка, поэтому решила нанять уборщицу. Искала по рекомендациям знакомых, в итоге взяла на работу 40-летнюю местную жительницу. В итоге, приехав в очередной раз в Симферополь, дама обнаружила, что вещей в доме недостает.
- Среди похищенного потерпевшая указала юбку, кофту и сумку известных мировых брендов, норковую шубу и золотое кольцо с брильянтом. Сумма ущерба составила более миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Сотрудник уголовного розыска задержал подозреваемую. Ранее 40-летняя домработница судима не была, в краже призналась. Некоторые краденые вещи нашли у нее дома во время обыска.
Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере (п.«б» ч.4 ст.158 УК РФ). Домработнице грозит до 10 лет тюрьмы.
Суда она ожидает под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU