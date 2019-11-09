2019-11-09T12:23:30+03:00
Происшествия

Крымская домработница обокрала 70-летнюю хозяйку на миллион

Нечистой на руку уборщице грозит 10 лет тюрьмы
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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В Симферополе домработница обокрала свою пожилую нанимательницу на миллион рублей.

70-летняя женщина большую часть времени живет за границей, в своем симферопольском доме бывает изредка, поэтому решила нанять уборщицу. Искала по рекомендациям знакомых, в итоге взяла на работу 40-летнюю местную жительницу. В итоге, приехав в очередной раз в Симферополь, дама обнаружила, что вещей в доме недостает.

- Среди похищенного потерпевшая указала юбку, кофту и сумку известных мировых брендов, норковую шубу и золотое кольцо с брильянтом. Сумма ущерба составила более миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Сотрудник уголовного розыска задержал подозреваемую. Ранее 40-летняя домработница судима не была, в краже призналась. Некоторые краденые вещи нашли у нее дома во время обыска.

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере (п.«б» ч.4 ст.158 УК РФ). Домработнице грозит до 10 лет тюрьмы.

Суда она ожидает под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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