Крымская домработница обокрала 70-летнюю хозяйку на миллион

СЕГОДНЯ 12:09 2019-11-09T12:23:30+03:00

Нечистой на руку уборщице грозит 10 лет тюрьмы

Изменить размер текста: A A

В Симферополе домработница обокрала свою пожилую нанимательницу на миллион рублей.

70-летняя женщина большую часть времени живет за границей, в своем симферопольском доме бывает изредка, поэтому решила нанять уборщицу. Искала по рекомендациям знакомых, в итоге взяла на работу 40-летнюю местную жительницу. В итоге, приехав в очередной раз в Симферополь, дама обнаружила, что вещей в доме недостает.

- Среди похищенного потерпевшая указала юбку, кофту и сумку известных мировых брендов, норковую шубу и золотое кольцо с брильянтом. Сумма ущерба составила более миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Сотрудник уголовного розыска задержал подозреваемую. Ранее 40-летняя домработница судима не была, в краже призналась. Некоторые краденые вещи нашли у нее дома во время обыска.

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере (п.«б» ч.4 ст.158 УК РФ). Домработнице грозит до 10 лет тюрьмы.

Суда она ожидает под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU