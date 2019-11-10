2019-11-10T10:20:20+03:00
Происшествия

В Крыму засуха: пересохли реки, обмелели водохранилища

Нет воды в реках Альма, Черная, Кача, Бельбек
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму из-за засухи пересохли главные реки, питающие водохранилища.

В частности, пересохла в верховьях река Альма, снабжающая Партизанское водохранилище - из него получают воду симферопольцы. Также нет воды в реке Черной, которая наполняет Чернореченское водохранилище, а оттуда живительная влага поступает в дома севастопольцев.

Истощены и другие реки - Коккозка, Кача, Бельбек.

- Аналогичная ситуация была в 1994 и 2012 годах. Но тенденция такова, что осень этого года будет гораздо хуже, потому что в 2012 и 1994 годах в декабре осадки принесли водность на реках, - рассказывает РИА Новости гидролог Наталья Охрименко. - Сейчас же, по прогнозу синоптиков, как минимум до 20 ноября никаких существенных осадков не видно.

В Симферопольском водохранилище - основном источнике живительной влаги для крымской столицы - меньше половины воды, аналогичная ситуация с Партизанским, а Аянское (тоже питает Симферополь и Симферопольский район) пересохло до критических 14%. В Белогорском - менее 15%, поэтому воду на восток Крыма дают из Тайганского.

Менее 30% объема в Счастливненском водохранилище, питающем Большую Ялту, в Загорском - около 50%.

Причина засухи - не только аномально теплая погода осенью (в ноябре до +26!), но и длительное отсутствие осадков и малоснежная зима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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