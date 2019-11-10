В Крыму нашли 11 авиабомб

СЕГОДНЯ 11:56 2019-11-10T11:56:48+03:00

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В Ленинском районе обнаружили 11 авиабомб времени Великой Отечественной войны.

Боеприпасы случайно нашли жители сел Глазовское и Чистополье. Увидев подозрительные металлические предметы, они вызвали спасателей.

На место выехала группа разминирования Керченского специального морского отряда. Подозрительные предметы оказались авиабомбами. Всего сотрудники МЧС нашли их 11 штук, из них 10 - АО и одна SD.

- Бомбы успешно извлечены, погружены на автомобиль и доставлены на полигон. С соблюдением всех мер безопасности уничтожены, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым. - При повторном обследовании территории взрывоопасных предметов не обнаружено.

Крымские спасатели призвали всех жителей и гостей полуострова быть бдительными и вызывать МЧС, если нашли подозрительный предмет. По возможности стоит ограничить доступ других людей к опасному предмету и быть предельно осторожными, ожидая приезда специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU