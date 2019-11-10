Ялтинец попросил прохожего помочь ему угнать чужую машину
В Ялте угонщик попросил прохожего помочь ему похитить машину.
35-летний местный житель увидел автомобиль, припаркованный около жилого дома. Он разбил стекло машины и попросил прохожего помочь ему эвакуировать автомобиль.
- Сломалась вот, не заводится, помогите отбуксировать! - заявил он.
Гражданин не разглядел в мужчине преступника и с радостью согласился. А угонщик потом спрятал машину в виноградниках.
Хозяйка машины обнаружила пропажу авто и заявила в полицию. Сотрудники уголовного розыска задержали преступника, и он признал свою вину.
Автомобиль полиция пока изъяла для следственных мероприятий, но вскоре его вернут законной владелице.
А в отношении угонщика возбудили уголовное дело по статье "кража с причинением значительного ущерба гражданину" (п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ). Ему грозит до пяти лет тюрьмы, передает пресс-служба МВД по РК.
ИСТОЧНИК KP.RU