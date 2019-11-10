Уже в этом году в Севастополе начнут проводить лучевую терапию

СЕГОДНЯ 18:17 2019-11-10T18:17:14+03:00

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В Севастополе начнут проводить лучевую терапию уже в этом году. Ранее онкобольные пациенты, которым она положена, были вынуждены искать клиники в других городах.

Первый в Крыму линейный ускоритель подарили Севастополю еще в 2017-м - в рамках программы помощи от правительства Москвы, города-побратима.

- Прибор, который у нас находится – это верхняя линейка того, что возможно в лучевой терапии. У нас были проблемы с его исправностью, но на сегодняшний день все отлажено, всё работает, получаем разрешительные документы и, думаю, в этом году мы примем первых пациентов, - заявил главврач онкологического диспансера Севастополя Василий Ощепков.

Он подчеркнул, что лучевая терапия показана при различных опухолях - головы, шеи, предстательной железы, многих лимфомах.

Половина пациентов, которые состоят на учете в онкодиспансере Севастополя, нуждаются в таком лечении.

ИСТОЧНИК KP.RU