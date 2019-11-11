Под Коктебелем разбился парапланерист
На горе Клементьева под Коктебелем парапланерист не справился с управлением и упал на землю. Мужчина получил тяжелые травмы позвоночника.
По информации пресс-службы МЧС Крыма, информация о чрезвычайном происшествии поступила от очевидцев.
– Мужчина врезался в склон горы, – уточнили КП-Крым в МЧС. – Самостоятельно он передвигаться не мог.
На место выехала группа спасателей Феодосийского отряда «Крым-Спас». По прибытии специалисты оказали пострадавшему первую помощь и транспортировали его к машине «скорой».
С переломом костей таза, компрессионным переломом поясничного отдела позвоночника 35-летнего жителя Алушты госпитализировали в городскую больницу №1 Феодосии.
Всего с начала года специалисты «Крым-Спаса» уже 4 раза оказывали помощь парапланеристам.
ИСТОЧНИК KP.RU