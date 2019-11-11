Под Коктебелем разбился парапланерист

СЕГОДНЯ 10:37 2019-11-11T10:37:15+03:00

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На горе Клементьева под Коктебелем парапланерист не справился с управлением и упал на землю. Мужчина получил тяжелые травмы позвоночника.

По информации пресс-службы МЧС Крыма, информация о чрезвычайном происшествии поступила от очевидцев.

– Мужчина врезался в склон горы, – уточнили КП-Крым в МЧС. – Самостоятельно он передвигаться не мог.

На место выехала группа спасателей Феодосийского отряда «Крым-Спас». По прибытии специалисты оказали пострадавшему первую помощь и транспортировали его к машине «скорой».

С переломом костей таза, компрессионным переломом поясничного отдела позвоночника 35-летнего жителя Алушты госпитализировали в городскую больницу №1 Феодосии.

Всего с начала года специалисты «Крым-Спаса» уже 4 раза оказывали помощь парапланеристам.

ИСТОЧНИК KP.RU