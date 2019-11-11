2019-11-11T11:16:47+03:00
Общество

В Крыму на выходных зафиксировали температурный рекорд

Это абсолютный максимум за весь период наблюдения
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Побил рекорд СимферопольПобил рекорд СимферопольФото: "КП" Архив
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В воскресенье, 10 ноября, синоптики зафиксировали в Крыму, а точнее, в Симферополе, температурный рекорд. В выходной в крымской столице было 27 градусов тепла.

До этого самая высокая температура в этот период наблюдалась в 2010 году - 24 градуса со знаком "плюс".

- За весь период наблюдения 10 ноября в Симферополе температура составила 27 градусов. Это абсолютный максимум, в истории наблюдения такого еще не было, - рассказала КП-Крым начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Она отметила, что на текущей неделе также будет тепло - 19-24 градуса выше нуля. Осадков также не прогнозируют.

Такие высокие для ноября температуры связаны с Сибирским антициклоном, именно он и блокирует проникновение на полуостров циклонов, которые бы привели к изменению температуры.

Люберецкая отметила, что точный прогноз можно дать только на ближайшие 5 дней. То есть этот тот, за которые синоптики могут ручаться.

Но им также известны примерные показатели погоды до примерно 22 ноября. Предварительно Люберецкая рассказала, что до этого времени погода на территории полуострова не изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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