Аксенов анонсировал выделение дополнительных средств на ремонт крымских дорог
На выходных глава Крыма Сергей Аксенов провел комиссионный объезд симферопольских дорог. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Facebook.
- С начала следующего года республике будут выделены дополнительные средства на строительство и ремонт муниципальных и районных дорог. Этих средств должно хватить, чтобы устранить ситуации с неудовлетворительным качеством улиц во всех регионах, - отметил Аксенов.
Также он подчеркнул, что теперь дорогу будут ремонтироваться одновременно с переустройство инженерных сетей.
Кроме этого, он поручил проработать список улиц, который должна определить администрация Симферополя совместно с Минтрансом Крыма.
ИСТОЧНИК KP.RU