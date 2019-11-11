2019-11-11T11:44:10+03:00
Общество

Аксенов анонсировал выделение дополнительных средств на ремонт крымских дорог

Этой суммы должно хватить, чтобы улучшить качество улиц
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Глава Крыма Сергей Аксенов. Фото: FacebookГлава Крыма Сергей Аксенов. Фото: Facebook
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На выходных глава Крыма Сергей Аксенов провел комиссионный объезд симферопольских дорог. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Facebook.

- С начала следующего года республике будут выделены дополнительные средства на строительство и ремонт муниципальных и районных дорог. Этих средств должно хватить, чтобы устранить ситуации с неудовлетворительным качеством улиц во всех регионах, - отметил Аксенов.

Также он подчеркнул, что теперь дорогу будут ремонтироваться одновременно с переустройство инженерных сетей.

Кроме этого, он поручил проработать список улиц, который должна определить администрация Симферополя совместно с Минтрансом Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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