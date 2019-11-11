2019-11-11T12:00:40+03:00
Общество

Ученые Крымского федерального университета изучат пещеры Турции

Экспедиция в южные регионы Турции стартует в июле
Никита ПОЛЬКО
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Старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Геннадий Самохин. Фото: пресс-служба КФУСтарший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Геннадий Самохин. Фото: пресс-служба КФУ
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Крымские ученые совместно с зарубежными коллегами собираются продолжить изучение самой глубокой пещеры Турции.

Об этом сообщил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Таврической академии КФУ Геннадий Самохин.

Ранее ученые Крыма помогали турецким спелеологам изучать подземный мир Турции. Было открыто более 200 пещер. Но после присоединения полуострова к Российской Федерации работу приостановили. Возобновить ее планируют уже в следующем году.

- Одна из найденных пещер - глубочайшая в Турции. Сейчас ее глубина достигает 1400 метров. Потенциально у нее есть продолжение до 2500 метров. То есть от высоты входа до нижних источников, от которых выходит вода - 2,5 км. Если мы пройдем этот маршрут, то это будет глубочайшая пещера мира,- сказал ученый.

По его словам, экспедиция в южные регионы Турции стартует в июле и займет около месяца. В ее состав войдут украинские, болгарские и турецкие ученые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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