Вице-премьер Крыма рассказал, какие изменения ждут республику после запуска ж/д сообщения
Запуск движение поездов по Крымскому мосту положительно повлияет на агропромышленный комплекс республики. Об этом заявил вице-премьер Крыма - министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин.
Он отметил, что ожидается снижение цен. Также будут более доступны такие товары, как: корма для животных, удобрения, запчасти для сельскохозяйственной техники, оборудование и сырье.
Кроме этого, он анонсировал снижение себестоимости производимой продукции за счет снижения затрат.
- Также открытие железнодорожного движения поможет экспортировать больше товаров. Цены на продукцию в регионе снизятся из-за развития конкуренции и упрощенной логистики, - отметил Рюмшин.
ИСТОЧНИК KP.RU