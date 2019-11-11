2019-11-11T12:29:13+03:00
Общество

Вице-премьер Крыма рассказал, какие изменения ждут республику после запуска ж/д сообщения

Он спрогнозировал снижение цен
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Фото: инфоцентр "Крымский мост"Фото: инфоцентр "Крымский мост"
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Запуск движение поездов по Крымскому мосту положительно повлияет на агропромышленный комплекс республики. Об этом заявил вице-премьер Крыма - министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин.

Он отметил, что ожидается снижение цен. Также будут более доступны такие товары, как: корма для животных, удобрения, запчасти для сельскохозяйственной техники, оборудование и сырье.

Кроме этого, он анонсировал снижение себестоимости производимой продукции за счет снижения затрат.

- Также открытие железнодорожного движения поможет экспортировать больше товаров. Цены на продукцию в регионе снизятся из-за развития конкуренции и упрощенной логистики, - отметил Рюмшин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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