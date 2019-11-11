Житель Симферополя организовал у себя дома притон для наркоманов

СЕГОДНЯ 14:05 2019-11-11T14:05:29+03:00

Ему грозит до 4-х лет тюрьмы Фото: "КП" Архив

Для этого он даже специально отделал помещение

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В Симферополе задержали 29-летнего местного жителя. Оказалось, что он постоянно предоставлял место в своей квартире наркоманам, чтобы те употребляли запрещенные вещества.

Для этого он даже организовал отдельное помещение. Помимо этого, парень снабжал своих «гостей» всем необходимым «инвентарем».

Против симферопольца возбудили уголовно дело.

- Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, - уточнили в пресс-службе МВД по РК.

ИСТОЧНИК KP.RU