Житель Симферополя организовал у себя дома притон для наркоманов
Для этого он даже специально отделал помещение
Ему грозит до 4-х лет тюрьмыФото: "КП" Архив
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В Симферополе задержали 29-летнего местного жителя. Оказалось, что он постоянно предоставлял место в своей квартире наркоманам, чтобы те употребляли запрещенные вещества.
Для этого он даже организовал отдельное помещение. Помимо этого, парень снабжал своих «гостей» всем необходимым «инвентарем».
Против симферопольца возбудили уголовно дело.
- Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, - уточнили в пресс-службе МВД по РК.
ИСТОЧНИК KP.RU