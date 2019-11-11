В Минобразе Крыма не подтвердили отставку Натальи Гончаровой
Министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова уходит в отставку. Об этом она сообщила в разговоре одному из крымских СМИ.
Как пишут РИА Новости Крым, причину такого решения министр не назвала.
Корреспондент «КП-Крым» узнал у пресс-службы ведомства что на данный момент никаких официальных заявлений по данному вопросу нет.
- Я не могу дистанционно подтвердить это или опровергнуть. Нужны официальные заявления, а их не было, - отметили в пресс-службе.
Напомним, Наталья Гончарова занимает пост министра образования с 2012 года. До этого она работала заместителем, а начинала свою карьеру в должности учителя географии.
ИСТОЧНИК KP.RU