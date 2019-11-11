В Минобразе Крыма не подтвердили отставку Натальи Гончаровой

СЕГОДНЯ 14:12 2019-11-11T14:12:20+03:00

На данный момент никаких официальных заявлений не было

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Министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова уходит в отставку. Об этом она сообщила в разговоре одному из крымских СМИ.

Как пишут РИА Новости Крым, причину такого решения министр не назвала.

Корреспондент «КП-Крым» узнал у пресс-службы ведомства что на данный момент никаких официальных заявлений по данному вопросу нет.

- Я не могу дистанционно подтвердить это или опровергнуть. Нужны официальные заявления, а их не было, - отметили в пресс-службе.

Напомним, Наталья Гончарова занимает пост министра образования с 2012 года. До этого она работала заместителем, а начинала свою карьеру в должности учителя географии.

ИСТОЧНИК KP.RU