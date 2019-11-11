2019-11-11T17:46:31+03:00
Происшествия

В Севастополе возбудили уголовное дело из-за смерти рабочего на стройке

Мужчина упал с высоты второго этажа
Анастасия ЖУКОВА
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Строители - рискованная работа. Фото: Архив КПСтроители - рискованная работа. Фото: Архив КПФото: Анастасия ЖУКОВА
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По факту смерти рабочего на стройке в Севастополе следователи возбудили уголовное дело.

Трагедия произошла в октябре. Госбюджетное учреждение Севастополя «Дирекция по капительному строительству» заключило контракт с частной фирмой на строительство дома на улице Симонок Нахимовского района. Они в свою очередь привлекли субподрядчика, чтобы смонтировать солнечные коллекторы на бетонных блоках. Именно этим и занимался сотрудник, который сорвался с перекрытий второго этажа с высоты почти четыре метра.

Мужчина не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.216 УК РФ)

- Следователи устанавливают лиц, ответственных за соблюдение норм и правил безопасности на строительном объекте и их обеспечение, назначены необходимые экспертизы, - заключили в пресс-службе СКР.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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