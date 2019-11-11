В Ленинском районе Крыма педофил надругался над беспомощным 11-летним ребенком

СЕГОДНЯ 18:13 2019-11-11T18:13:14+03:00

До этого он уже не раз попадал на скамью подсудимых

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Жителя Керчи осудили за надругательство над 11-летним ребенком.

В начале 2019 года он воспользовался беспомощным состоянием мальчика и совершил "иные действия сексуального характера" - так это называется на сухом языке протокола. Инцидент произошел на территории одного из сел Ленинского района Крыма.

Педофила задержали. Оказалось, что раньше он уже был неоднократно судим - за другие преступления.

Мужчина полностью признал свою вину, и Ленинский районный суд признал его виновным по п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ (Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Керчанин отправится в тюрьму на 12,5 месяцев. Отбывать наказание будет в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу, передает пресс-служба Ленинского райсуда.

ИСТОЧНИК KP.RU