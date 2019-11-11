Крымские КВНщики выступят на «Первом канале»

СЕГОДНЯ 19:15 2019-11-11T19:15:16+03:00

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Крымские КВНщики выступят 30 декабря в финале Первой телевизионной лиги КВН на «Первом канале». Сейчас артисты активно готовятся к эфирам. -

- Это структурная работа, где у каждого своя задача – нагрузка серьезная, - приводит Крымская газета слова автора и актера команды КВН «Полуостров» Александра Гончарова. - Кто-то из редакторов Высшей лиги как-то сказал, что КВН заканчивается ровно тогда, когда команда попадает на телевидение, где начинается процесс производства телепередачи. Это полностью соответствует действительности.

Гончаров подчеркнул, что к крымским юмористам в России нет никакого особенного отношения, и победа досталась ребятам абсолютно честно. После телевизионной Первой лиги - никакого отдыха для артистов: начнется подготовка к традиционному сочинскому зимнему фестивалю.

ИСТОЧНИК KP.RU