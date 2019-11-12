Погода в Крыму 12 ноября: Сухо и тепло
До +24
Погода в ноябре несказанно радуетФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму во вторник, 12 ноября, сохраняется по-летнему теплая погода. Сухо, осадков не прогнозируют.
- В ночные и утренние часы в степных районах Крыма и на побережье ожидаются туманы. Температура воздуха ночью +6…+11, на побережье +12…+15; днем +19…+24, в горах +12…+17. Ветер восточный умеренный, - говорится на сайте крымского гидрометцентра.
На полуострове сохраняется штормовое предупреждение, в центральных районах - чрезвычайная пожарная опасность.
Вода в Черном в море от +15 до +17 градусов, в Азовском остыла до +14.
ИСТОЧНИК KP.RU