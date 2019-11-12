2019-11-12T08:47:21+03:00
Общество

Погода в Крыму 12 ноября: Сухо и тепло

До +24
Анастасия ЖУКОВА
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Погода в ноябре несказанно радуетПогода в ноябре несказанно радуетФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму во вторник, 12 ноября, сохраняется по-летнему теплая погода. Сухо, осадков не прогнозируют.

- В ночные и утренние часы в степных районах Крыма и на побережье ожидаются туманы. Температура воздуха ночью +6…+11, на побережье +12…+15; днем +19…+24, в горах +12…+17. Ветер восточный умеренный, - говорится на сайте крымского гидрометцентра.

На полуострове сохраняется штормовое предупреждение, в центральных районах - чрезвычайная пожарная опасность.

Вода в Черном в море от +15 до +17 градусов, в Азовском остыла до +14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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