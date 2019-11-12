Власти предупредили о перебоях с телевещанием в Крыму
В Крыму 21 и 22 ноября могут происходить перебои в вещании каналов.
Как объяснили в Мининформе республики, это связано с тем, что Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) изменяет параметры сигнала.
Работы проводят в связи с тем, что правительство запустило поясное вещание Общественного российского телевидения с региональными врезками. Таким образом снижаются расходы телекомпаний-партнеров в субъектах федерации.
- В ночь с 21 на 22 ноября 2019 года на территории Крыма Российской телевизионной и радиовещательной сетью будут проводиться технические работы по изменению настроек передающего оборудования первого мультиплекса, что может вызвать сброс настроек на некоторых моделях телевизионных приемников (приставок), - говорится в сообщении ведомства.
В Мининформе посоветовали запустить перенастройку цифровой приставки, если утром 22 ноября у зрителей начнутся проблемы с сигналом. Перенастроить приставку можно и вручную, и автоматически.
ИСТОЧНИК KP.RU