В Крыму ищут покупателя алуштинского санатория
Аукцион по продаже имущества назначен на конец ноября
Санаторий находится в окрестностях Алушты. Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Крыму за 51 миллион рублей на аукцион выставлена собственность санатория в алуштинском поселке Рыбачье.
Согласно списку торгов распорядительной дирекции имуществом Крыма, цена имущества стартует от 51 миллиона. Заявки на участие принимают с 26 октября по 15 ноября. Сам аукцион назначен на 20 ноября.
Победитель, предложивший лучшую цену, получит два корпуса санатория, столовую, 2 гаража, трансформаторную подстанцию и уборные.
Среди прочего продается и мебель, а также бытовая и кухонная техника.
ИСТОЧНИК KP.RU