В Крыму ищут покупателя алуштинского санатория

СЕГОДНЯ 10:02 2019-11-12T10:04:16+03:00

Аукцион по продаже имущества назначен на конец ноября

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В Крыму за 51 миллион рублей на аукцион выставлена собственность санатория в алуштинском поселке Рыбачье.

Согласно списку торгов распорядительной дирекции имуществом Крыма, цена имущества стартует от 51 миллиона. Заявки на участие принимают с 26 октября по 15 ноября. Сам аукцион назначен на 20 ноября.

Победитель, предложивший лучшую цену, получит два корпуса санатория, столовую, 2 гаража, трансформаторную подстанцию и уборные.

Среди прочего продается и мебель, а также бытовая и кухонная техника.

ИСТОЧНИК KP.RU