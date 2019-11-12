2019-11-12T10:05:30+03:00
Общество

В Крыму переименовали Госкомитет по делам молодежи

Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов
Надежда ДАЦЮК
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Глава Крыма Сергей Аксенов издал указ о переименовании Государственного комитета по делам молодежи Республики Крым.

- Слова «Государственный комитет по делам молодежи Республики Крым» заменить словами «Государственный комитет молодежной политики Республики Крым», - говорится в указе от 22 октября 2019 года № 382-У.

Напомним, с 1 января 2020 года наряду с министерством образования и науки РК будет работать Госкомитет по делам молодежи Крыма.

В октябре глава Крыма также принял решение убрать из названия Госкомитета по делам межнациональных отношений «депортированные граждане».

ИСТОЧНИК KP.RU

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