В Крыму переименовали Госкомитет по делам молодежи

СЕГОДНЯ 10:05 2019-11-12T10:05:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Крыма Сергей Аксенов издал указ о переименовании Государственного комитета по делам молодежи Республики Крым.

- Слова «Государственный комитет по делам молодежи Республики Крым» заменить словами «Государственный комитет молодежной политики Республики Крым», - говорится в указе от 22 октября 2019 года № 382-У.

Напомним, с 1 января 2020 года наряду с министерством образования и науки РК будет работать Госкомитет по делам молодежи Крыма.

В октябре глава Крыма также принял решение убрать из названия Госкомитета по делам межнациональных отношений «депортированные граждане».

ИСТОЧНИК KP.RU