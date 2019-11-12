В Крыму переименовали Госкомитет по делам молодежи
Глава Крыма Сергей Аксенов издал указ о переименовании Государственного комитета по делам молодежи Республики Крым.
- Слова «Государственный комитет по делам молодежи Республики Крым» заменить словами «Государственный комитет молодежной политики Республики Крым», - говорится в указе от 22 октября 2019 года № 382-У.
Напомним, с 1 января 2020 года наряду с министерством образования и науки РК будет работать Госкомитет по делам молодежи Крыма.
В октябре глава Крыма также принял решение убрать из названия Госкомитета по делам межнациональных отношений «депортированные граждане».
ИСТОЧНИК KP.RU