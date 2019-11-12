2019-11-12T10:24:59+03:00
Происшествия

В Симферопольском районе горит три гектара леса

Его тушат 20 человек
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: МЧС по РКФото: МЧС по РК
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В Симферопольском районе, в районе села Доброе загорелся лес. Информация о пожаре поступила примерно в час ночи.

- По предварительной информации, площадь пожара составляла более трех гектаров. Однако эта информация уточняется. На месте работают 6 единиц техники, 20 человек, - рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов. - При необходимости силы и средства будут наращиваться.

В тушении участвуют пожарно-спасательный отряд крымского главка МЧС, лесники, силы пожарной охраны РК.

Всего с начала 2019 года в Крыму произошел 81 лесной пожар. Огонь охватил в общей сложности более 270 тысяч гектаров леса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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