В Ялте мать искала сына, который ушел спать на стройку
На днях в полицию Ялты пришла испуганная мать 12-летнего мальчика. Школьник пошел в гости к другу и бесследно пропал.
Начав поиски, сыщики выяснили, что мальчик и его друзья отпросились у родителей пойти друг к другу в гости с ночевкой. На самом же деле школьники пошли гулять по улицам. А когда стемнело, ребята решили не расходится по домам, а вместо этого заночевали в одном из заброшенных зданий поселка Ливадия.
Именно там их и нашли полицейские. Детей сразу передали родителям, а позже провели со всеми участниками этого происшествия разъяснительные беседы.
В пресс-службе крымского главка МВД отмечают, что за все то время, что школьники были без присмотра родителей, никаких происшествий с ними не произошло.
ИСТОЧНИК KP.RU