В Ялте мать искала сына, который ушел спать на стройку

СЕГОДНЯ 11:27 2019-11-12T11:27:52+03:00

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На днях в полицию Ялты пришла испуганная мать 12-летнего мальчика. Школьник пошел в гости к другу и бесследно пропал.

Начав поиски, сыщики выяснили, что мальчик и его друзья отпросились у родителей пойти друг к другу в гости с ночевкой. На самом же деле школьники пошли гулять по улицам. А когда стемнело, ребята решили не расходится по домам, а вместо этого заночевали в одном из заброшенных зданий поселка Ливадия.

Именно там их и нашли полицейские. Детей сразу передали родителям, а позже провели со всеми участниками этого происшествия разъяснительные беседы.

В пресс-службе крымского главка МВД отмечают, что за все то время, что школьники были без присмотра родителей, никаких происшествий с ними не произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU