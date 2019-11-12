Сахарная Головка Крыма вошла в список самых веселых населенных пунктов РФ

СЕГОДНЯ 11:54 2019-11-12T12:03:40+03:00

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Поселок Сахарная Головка, что под Севастополем, вошел в топ-10 самых населенных пунктов России с самым веселым названием.

Финалиста конкурса «Российские населенные пункты с самым веселым названием 2019» огласят 24 ноября.

Отборочный цикл проходил два с половиной месяца. За выход в финал боролись 100 претендентов из 83 регионов России. Финалисты опубликованы на странице проекта с историями происхождения названий.

1. Сахарная Головка (Севастополь)

2. Мухоудеровка (Белгородская область)

3. Мошонки (Калужская область)

4. Лох (Саратовская область)

5. Бухалово (Ярославская область)

6. Свиногорье (республика Татарстан)

7. Морозилка (Архангельская область)

8. Мутный Материк (республика Коми)

9. Хохотуй (Забайкальский край)

10. Палево (Сахалинская область)

Отдать свой голос можно в сообществе Туту.ру во ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU