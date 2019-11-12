2019-11-12T13:20:01+03:00
Общество

«Мусорная» проблема в Симферополе стоит остро, - эксперт Крымского федерального университета

Виной всему - нехватка спецтехники
Никита ПОЛЬКО
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Завкафедрой геоэкологии Таврической академии КФУ Татьяна Бобра. Фото: пресс-служба КФУЗавкафедрой геоэкологии Таврической академии КФУ Татьяна Бобра. Фото: пресс-служба КФУ
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Несколько дней назад в Ялте был объявлен режим ЧС. Курортный город буквально «утопает» в мусоре - ситуация достигла критической точки.

Заведующая кафедрой геоэкологии Таврической академии КФУ Татьяна Бобра пояснила, как обстоят дела с вывозом отходов в других городах республики и что с этим делать.

- Основная проблема заключается в накопительном эффекте отходов. Ежедневно на Тургеневский полигон поступает более 5 тыс. мусора из Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Советского районов, а также Ялты. Лишь небольшая их часть утилизируется или перерабатывается как вторичное сырье, - рассказала она.

Из-за длительной транспортировки увеличиваются тарифы для населения на вывоз мусора.

Кроме того, при растущих объемах отходов, в частности, в Симферополе, не хватает спецтехники, не функционируют полноценные мусороперерабатывающие кластеры (технопарки).

Однако пути решения все же есть, считает эксперт.

- Чтобы ликвидировать проблему недостатка машин для перевозки мусора и других технических средств, связанных с обращением с отходами, запланировано выделить из регионального бюджета около 20 миллионов рублей. Периодически корректируются логистические схемы сбора и транспортировки ТКО. Контрольно-надзорная деятельность помогает бороться с образованием несанкционированных свалок мусора в городе. Медленно, но появляются комплексы по переработке отходов. Так, в этом году к существующим трем добавятся еще четыре таких мусороперерабатывающих комплекса, - сообщила Татьяна Бобра.

Также эксперт Крымского федерального университета уверена, что сегодня необходимо усилить просветительскую работу с населением по вопросу обращения с отходами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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