В Керчи сбили 80-летнего дедушку

СЕГОДНЯ 12:37 2019-11-12T12:37:21+03:00

Он переходил дорогу в неположенном месте

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В Керчи 11 ноября сбили пожилого пешехода, который переходил дорогу не по пешеходному переходу.

Как сообщили в пресс-службе МВД РФ по Крыму, 35-летний водитель автомобиля ПЕЖО-3008 ехал по улице Орджоникидзе с улицы Танкистов. Он не увидел, как 80-летний пешеход переходил дорогу и наехал на дедушку.

Мужчина получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, а также ушибы. Пенсионера госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка, уточнили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU