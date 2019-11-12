В Керчи сбили 80-летнего дедушку
Он переходил дорогу в неположенном месте
Фото: Facebook Сергея Бороздина
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В Керчи 11 ноября сбили пожилого пешехода, который переходил дорогу не по пешеходному переходу.
Как сообщили в пресс-службе МВД РФ по Крыму, 35-летний водитель автомобиля ПЕЖО-3008 ехал по улице Орджоникидзе с улицы Танкистов. Он не увидел, как 80-летний пешеход переходил дорогу и наехал на дедушку.
Мужчина получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, а также ушибы. Пенсионера госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка, уточнили в пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU