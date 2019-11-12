Пожар в Симферопольском районе разросся до 12 гектаров

СЕГОДНЯ 13:25 2019-11-12T13:25:41+03:00

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Пожарные и лесники локализовали пожар в лесном массиве Симферопольского района. Огонь уничтожил 12,6 гектара лесной подстилки урочища Курлюк-Баш.

Как сообщил КП-Крым помощник начальника главка МЧС России по республике Антон Охременко, к полудню распространение огня удалось прекратить, и пожарные приступили к ликвидации возгорания.

- Задействована группировка сил из 50 человек и 13 единиц техники, – уточнил он.

Начальник управления охраны, защиты леса и государственного лесного контроля Минэкологии Крыма Максим Сволынский в комментарии КП-Крым добавил, что пожар возник в труднодоступном участке, удаленном от туристических маршрутов и автомобильных дорог.

- Около полуночи позвонили бдительные граждане и сообщили, что в районе памятника «Партизанска шапка» дым и сильный запах гари, – отметил Сволынский.

- Ущелье завалено валежником, в том числе осиной, которая отлично горит. Жители окрестных сел сюда за дровами не приезжают, потому как подъездных путей нет. Хорошо,что ветра не было, и огонь не получил большего распространения.

ИСТОЧНИК KP.RU