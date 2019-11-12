Ремонт улицы Александра Невского в Симферополе близится к финалу
Подрядчик перешел к последней фазе работ по капитальному ремонту третьего участка улицы Александра Невского в Симферополе. Полностью ремонт будет завершен к концу ноября.
Как сообщил представитель фирма-подрядчика Апет Акопян, работы от переулка Галерейный до улицы Павленко идут в круглосуточном режиме.
- На данном участке еще продолжается замена коммуникаций. Однако основная работа, изначально предусмотренная проектом, уже завершена, – отметил он.
- Речь идет о дополнительном обновлении сетей канализации, которые будут пересекать всю улицу Павленко.
Сегодня на перекрытой части улицы Невского ведется подготовка под укладку асфальта. В течение двух суток там будет уложено два слоя, а также завершится обустройство тротуаров плиткой.
Третий слой дорожного полотна уложат единой картой от улицы Павленко до кольца площади Советская. В число выполненных работ войдет и установка новых объектов наружного освещения.
Напомним, на следующей неделе после ремонта будет открыт автомобильный мост через Салгир на улице Толстого.
ИСТОЧНИК KP.RU