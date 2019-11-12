2019-11-12T14:53:12+03:00
Общество

Вместо жилья симферопольцы строят склады и магазины

Нарушения обнаружили работники Госкомрегистра
Никита ПОЛЬКО
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Предприниматель оштрафован. Фото: пресс-служба ГоскомрегистраПредприниматель оштрафован. Фото: пресс-служба Госкомрегистра
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В Симферополе хитрый коммерсант построил на своем участке магазин и склад для товаров. Мужчина нарушил закон, поскольку земля ему была выдана для индивидуального жилищного строительства.

Как установили сотрудники Госкомитета по регистрации и кадастру Крыма, на одном из двух смежных участков предприниматель построил магазин, на втором - расположился склад стройматериалов.

Мужчина признал вину и даже оплатил штраф в 10 тысяч рублей. Теперь несостоявшемуся коммерсанту предстоит либо снести торговые помещения, либо переоборудовать их под жилой дом, как и должно было быть изначально.

Еще одно нарушение земельного законодательства Госкомрегистр вычислил на симферопольской улице Батурина. Там на 380 квадратных метрах участка был построен продуктовый магазин. Хотя земля оформлена под постройку жилья. Владельца ждет проверка и вполне ожидаемый результат в виде штрафа и предписания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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