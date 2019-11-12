2019-11-12T16:04:55+03:00
Общество

Госдума разрешила не перестраивать рынки Крыма еще пять лет

Внесение изменений в закон инициировал Севастополь
Никита ПОЛЬКО
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Рынки должны были перевести в капитальные строения.Рынки должны были перевести в капитальные строения.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Еще пять лет рынки Крыма могут работать без перевода в крытые помещения. Это стало возможным благодаря принятому сегодня Госдумой РФ закону об отсрочке.

Согласно российским законам, с 1 января 2020 года розничные рынки всей страны должны располагаться в капитальных строениях.

И если бы ГД не приняла в третьем чтении закон, амнистирующий рынки полуострова, целый ряд точек розничной торговли прекратил бы работу.

Однако отсрочка будет действовать до 2025 года, поэтому владельцам рынков уже сегодня стоит задуматься об инвестициях в реконструкцию.

При этом сельскохозяйственные рынки Крыма и Севастополя начнут работу по новым стандартам в сроки, которые власти полуострова определят самостоятельно.

Отметим, что принятие закона об амнистии крымских рынков было инициировано законодательным собранием Севастополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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