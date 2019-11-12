Два друга из Сакского района убили приятеля ради 30 тысяч

СЕГОДНЯ 18:49 2019-11-12T19:06:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Двух жителей Сакского района Крыма приговорили к тюрьме за убийство знакомого. Один из преступников получил 14 лет колонии строго режима, второй - 8 лет общего режима.

Дело было так: двое мужчин предложили своему приятелю выпить. Так им удалось попасть к нему в квартиру, где злодеи стали требовать от знакомого деньги.

Расставаться с нажитым крымчанин не хотел и тайник с купюрами не выдал. Тогда один из злоумышленников решил убить несговорчивую жертву. Взяв нож, он нанес крымчанину смертельные удары, пишет "Крымская газета".

В это время второй преступник все же нашел в квартире 32 тысячи рублей. Чтобы скрыть следы было решено поджечь место преступления. Но пожар улики не уничтожил, поскольку огонь удалось потушить.

Интересно и то, что в тот же день, до убийства, один из преступников пытался ограбить своего земляка. Попытка успехом не увенчалась, поскольку мужчине удалось отбиться от грабителя. Теперь горе-преступники отправились в места лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU