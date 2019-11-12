2019-11-12T19:04:13+03:00
Общество

Прапорщик, старлей и ефрейтор из Евпатории спасли пьяного мужчину от смерти

Злая собутыльница ударила его ножом
Никита ПОЛЬКО
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Бойцы Росгвардии сделали пострадавшему перевязку. Фото: пресс-служба РосгвардииБойцы Росгвардии сделали пострадавшему перевязку. Фото: пресс-служба Росгвардии
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Трое бойцов Росгвардии из Евпатории спасли мужчину, которого ударила ножом его знакомая. С ней пострадавший выпивал.

Как сообщает Крымское информационное агентство, взяться за нож женщину заставила обычная сора во время совместной попойки.

Прибывшие на место поножовщины старший лейтенант Тихон Рыбаков, прапорщик Максим Самарский и ефрейтор Игорь Левченко оказали пострадавшему первую помощь.

Росгвардейцы сделали мужчине перевязку, а подозреваемую и еще одного участника конфликта доставили в полицию.

Раненый был госпитализирован. А против остальных участников кровавой гулянки возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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