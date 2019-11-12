Прапорщик, старлей и ефрейтор из Евпатории спасли пьяного мужчину от смерти
Трое бойцов Росгвардии из Евпатории спасли мужчину, которого ударила ножом его знакомая. С ней пострадавший выпивал.
Как сообщает Крымское информационное агентство, взяться за нож женщину заставила обычная сора во время совместной попойки.
Прибывшие на место поножовщины старший лейтенант Тихон Рыбаков, прапорщик Максим Самарский и ефрейтор Игорь Левченко оказали пострадавшему первую помощь.
Росгвардейцы сделали мужчине перевязку, а подозреваемую и еще одного участника конфликта доставили в полицию.
Раненый был госпитализирован. А против остальных участников кровавой гулянки возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.
ИСТОЧНИК KP.RU