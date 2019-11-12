Прапорщик, старлей и ефрейтор из Евпатории спасли пьяного мужчину от смерти

СЕГОДНЯ 19:02 2019-11-12T19:04:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Трое бойцов Росгвардии из Евпатории спасли мужчину, которого ударила ножом его знакомая. С ней пострадавший выпивал.

Как сообщает Крымское информационное агентство, взяться за нож женщину заставила обычная сора во время совместной попойки.

Прибывшие на место поножовщины старший лейтенант Тихон Рыбаков, прапорщик Максим Самарский и ефрейтор Игорь Левченко оказали пострадавшему первую помощь.

Росгвардейцы сделали мужчине перевязку, а подозреваемую и еще одного участника конфликта доставили в полицию.

Раненый был госпитализирован. А против остальных участников кровавой гулянки возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

ИСТОЧНИК KP.RU