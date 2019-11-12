В Севастополе машинист хозяйственного поезда увидел в окно труп

СЕГОДНЯ 19:17 2019-11-12T19:17:37+03:00

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Под Севастополем около железной дороги был найден труп мужчины. Следствие считает, что он сорвался со скалы и упал в водосток у ж/д путей.

Как пишет ForPost, прибывшие судмедэксперты установили: мужчина умер от сильного удара головой при падении с высоты 12 метров.

Тело заметил машинист хозяйственного поезда, который направлялся по перегону Инкерман-1-Севастополь.

Сообщение о находке правоохранители получили от дежурного по станции Севастополь.

ИСТОЧНИК KP.RU