На реконструкцию крымского худучилища выделили 217 миллионов рублей
Положительное заключение выдала Главгосэкспертиза на реконструкцию Крымского художественного училища имени Самокиша. Как рассказала и.о. министра культуры РК Арина Новосельская, на выполнение строительно-монтажных работ выделили 217 миллионов рублей.
После проведения работ в здании появятся спортивный зал с раздевалками и душевыми, выставочный зал, буфет. А также не будет дефицита учебных мастерских.
И, конечно, все это даст возможность открыть новые специальности.
- Согласно проекту, учебный корпус будет представлять собой трехэтажное здание общей площадью более 4 тысяч квадратных метров, - рассказали в пресс-службе Минкультуры Крыма.
Договор на проведение работ заключат в 2019 года, а срок ввода объекта в эксплуатацию – 2022 год.
ИСТОЧНИК KP.RU