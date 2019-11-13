На реконструкцию крымского худучилища выделили 217 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:34 2019-11-13T09:38:15+03:00

Вот так здание должно выглядеть после реконструкции. Фото: пресс-службе Минкультуры РК

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Положительное заключение выдала Главгосэкспертиза на реконструкцию Крымского художественного училища имени Самокиша. Как рассказала и.о. министра культуры РК Арина Новосельская, на выполнение строительно-монтажных работ выделили 217 миллионов рублей.

После проведения работ в здании появятся спортивный зал с раздевалками и душевыми, выставочный зал, буфет. А также не будет дефицита учебных мастерских.

И, конечно, все это даст возможность открыть новые специальности.

- Согласно проекту, учебный корпус будет представлять собой трехэтажное здание общей площадью более 4 тысяч квадратных метров, - рассказали в пресс-службе Минкультуры Крыма.

Договор на проведение работ заключат в 2019 года, а срок ввода объекта в эксплуатацию – 2022 год.

ИСТОЧНИК KP.RU