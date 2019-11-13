2019-11-13T09:57:34+03:00
Общество

В 2020 году в Крыму появится эфиромасличный завод

Он будет находиться в Бахчисарайском районе
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Крымские лавандовые поля. Фото: Владимир ПрошкинКрымские лавандовые поля. Фото: Владимир Прошкин
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В Бахчисарайском районе в следующем году появится завод по переработке эфиромасличного сырья. Об этом сообщил вице-премьер Крыма - министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин.

Он отметил, что в 2020 году впервые окажут господдержку предприятиям этой отрасли. Вице-премьер отметил, что у Крыма есть уникальные природно-климатические условия для развития эфиромасличной культуры.

- К 2025 году планируется довести до 500-600 гектаров площадь розы эфиромасличной, до 4 тысяч гектаров - лаванды узколистной. На развитие данной отрасли планируется выделить 25 миллионов рублей, - отметил вице-премьер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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