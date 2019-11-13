В Симферополе с 15 ноября перекроют часть улицы Гагарина

СЕГОДНЯ 10:21 2019-11-13T10:21:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Симферополе примерно с пятницы, 15 ноября, планируется перекрыть часть улицы Гагарина. Там будут ремонтировать мост через реку Салгир, рассказала глава администрации крымской столицы Елена Проценко.

Она отметила, что с этого числа в городе перекроют сразу два моста. Второй закроют на 35 дней, он находится на пересечении улиц Гагарина и Ким, передает радио «Спутник в Крыму».

- 15 ноября откроем мост на улице Толстого. Также ведутся работы на подъездных путях к объектам Федеральной целевой программы, - отметила Проценко.

ИСТОЧНИК KP.RU