Туриста из Кировоградской области Украины насмерть сбила машина под Симферополем

СЕГОДНЯ 10:57 2019-11-13T12:18:00+03:00

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Вечером во вторник, 12 ноября, в Симферопольском районе произошла авария. Водитель автомобиля «Шевроле» ехал из Симферополя в сторону Джанкоя и наехал на 42-летнего пешехода.

Он переходил дорогу не в назначенном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате столкновения мужчина, который оказался жителем Кировоградской области Украины, погиб.

На место аварии выезжали наряды ГИБДД.

- По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение, - отметили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU