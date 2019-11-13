Туриста из Кировоградской области Украины насмерть сбила машина под Симферополем
Житель Украины скончался на месте
По факту ДТП проводится проверкаФото: Сергей ГАПОН
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Вечером во вторник, 12 ноября, в Симферопольском районе произошла авария. Водитель автомобиля «Шевроле» ехал из Симферополя в сторону Джанкоя и наехал на 42-летнего пешехода.
Он переходил дорогу не в назначенном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода.
В результате столкновения мужчина, который оказался жителем Кировоградской области Украины, погиб.
На место аварии выезжали наряды ГИБДД.
- По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение, - отметили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU