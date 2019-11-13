Госсовет Крыма лишил нового главу Симферопольского района депутатского мандата
Заявление поступило от Диониса Алексанова
Дионис Алексанов. Фото: Facebook
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В среду, 13 ноября, Госсовет Крыма прекратил полномочия депутата Диониса Алексанова. Напомним, ранее его избрали на должность главы администрации Симферопольского района.
Заявление о прекращении полномочий поступило от Алексанова, это связано с его новым назначением.
Соответствующее постановление принял Государственный совет республики, пишут РИА Новости Крым.
Теперь дополнительные выборы депутата Госсовета, по которому Алексанов и был избран, состоятся осенью 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU