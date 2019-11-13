2019-11-13T11:11:07+03:00
Политика

Госсовет Крыма лишил нового главу Симферопольского района депутатского мандата

Заявление поступило от Диониса Алексанова
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Дионис Алексанов. Фото: FacebookДионис Алексанов. Фото: Facebook
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В среду, 13 ноября, Госсовет Крыма прекратил полномочия депутата Диониса Алексанова. Напомним, ранее его избрали на должность главы администрации Симферопольского района.

Заявление о прекращении полномочий поступило от Алексанова, это связано с его новым назначением.

Соответствующее постановление принял Государственный совет республики, пишут РИА Новости Крым.

Теперь дополнительные выборы депутата Госсовета, по которому Алексанов и был избран, состоятся осенью 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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