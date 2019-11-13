2019-11-13T11:44:47+03:00
Политика

В Крыму назначили государственного жилищного инспектора

Должность заняла Элина Акулова
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Элина Акулова. Фото: FacebookЭлина Акулова. Фото: Facebook
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Элину Акулову назначили на должность начальника инспекции по жилищному надзору. Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

- Назначить Акулову Элину Васильевну на должность начальника инспекции по жилищному надзору Республики Крым, главного государственного жилищного инспектора Республики Крым, - указано в документе.

СПРАВКА «КП»

Элина Акулова родилась в Симферополе, закончила Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского.

16 сентября 2014 года назначена на должность заместителя начальника Инспекции по жилищному надзору Республики Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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