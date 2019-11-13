Виноградники вокруг Алушты решили превратить в парковки

СЕГОДНЯ 11:49 2019-11-13T11:49:46+03:00

Речь идет о виноградников, которые не приносят урожай. Фото: Архив "КП"

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Власти Алушты ведут переговоры с владельцами нескольких виноградников, которое находятся на въезде в город. Их местная администрация хочет превратить в парковки.

Это нужно для того, чтобы разгрузить город от транспорта туристов в высокий курортный сезон.

Под многоуровневые парковки алуштинские власти хотят забрать старые виноградники, которые с возрастом стали менее плодоносными.

Переговоры о том, чтобы превратить часть виноградников вокруг города в парковочные стоянки, ведутся с участием властей республики, заявила глава администрации Алушты Галина Огнева. В эфире радио «Спутник в Крыму» она посетовала, что в этом курортном сезоне город не смог принять то количество транспорта, которое хлынуло на Южный берег.

Большие надежды на то, что популярный у курортников город удастся спасти от транспортного коллапса, возлагаются и на запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.

ИСТОЧНИК KP.RU