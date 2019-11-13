Льготников из Керчи пообещали пустить в новые квартиры к декабрю

СЕГОДНЯ 11:58 2019-11-13T11:58:03+03:00

В городе построен первый дом для реабилитированных. Фото: Архив "КП"

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В Керчи удалось решить все технические сложности, которые были связаны с заселением представителей реабилитированных народов в построенный для них многоэтажный дом.

По словам председателя Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Альберта Кангиева, керченские льготники смогут въехать в новый дом уже в декабре.

- Вопросы, связанные с подключением к сетям газо-, водо- и электроснабжения, решены. Кроме того, хочу отметить, что все замечания, которые были выявлены в ходе проверки, также устранены, - приводит слова Кангиева пресс-служба Госкомитета.

При этом оставшиеся вопросы, которые связаны с оформлением документов, будут решены в течение месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU