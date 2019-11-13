2019-11-13T12:45:04+03:00
Политика

Госсовет Крыма согласовал отставку трех вице-премьеров

Пашкунова, Опанасюк и Полонский официально лишились постов
Анна КИРИЕНКО
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Постов лишились Опанасюк, Пашкунова и Полонский.Постов лишились Опанасюк, Пашкунова и Полонский.Фото: Никита ПОЛЬКО
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Государственный Совет Крыма сегодня на внеочередном заседании сессии согласовал освобождение от должностей трех вице-премьеров республиканского правительства.

Своих постов лишились Лариса Опанасюк, Алла Пашкунова и Дмитрий Полонский.

Соответствующие предложения по освобождению заместителей председателей Совмина внес глава республики Сергей Аксенов. Согласно одобренным депутатами постановлениям, они вступают в силу с момента принятия.

Напомним, ранее парламент Крыма согласовал назначение на пост председателя Совета министров республики Юрия Гоцанюка и его заместителей: Андрея Рюмшина, Елены Романовской, Юлии Жуковой, Евгения Кабанова, Ирины Кивико, Игоря Михайличенко, Георгия Мурадова и Павла Королева.

Предложения по их согласованию также внес глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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