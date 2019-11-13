Госсовет Крыма согласовал отставку трех вице-премьеров
Государственный Совет Крыма сегодня на внеочередном заседании сессии согласовал освобождение от должностей трех вице-премьеров республиканского правительства.
Своих постов лишились Лариса Опанасюк, Алла Пашкунова и Дмитрий Полонский.
Соответствующие предложения по освобождению заместителей председателей Совмина внес глава республики Сергей Аксенов. Согласно одобренным депутатами постановлениям, они вступают в силу с момента принятия.
Напомним, ранее парламент Крыма согласовал назначение на пост председателя Совета министров республики Юрия Гоцанюка и его заместителей: Андрея Рюмшина, Елены Романовской, Юлии Жуковой, Евгения Кабанова, Ирины Кивико, Игоря Михайличенко, Георгия Мурадова и Павла Королева.
Предложения по их согласованию также внес глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU