Осадки Крыму нужны как воздух, - эксперт Крымского Федерального университета

СЕГОДНЯ 13:14 2019-11-13T13:14:10+03:00

Воды в Партизанском и Симферопольском водохранилищах сейчас меньше половины

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В середине ноября погода все еще радует крымчан теплом и солнцем. Однако эксперты утверждают, что затянувшееся «бабье лето» может привести к неприятным последствиям. О них и рассказал старший преподаватель кафедры геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма ТА Крымского федерального университета Григорий Прокопов.

По словам эксперта, устойчивая высокая температура в Крыму не является аномальной, однако на ее фоне несколько иначе обстоит дело с осадками.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, начиная с августа количество осадков стало уменьшаться. Так, в августе выпало 66% месячной нормы, в сентябре - 30%, в октябре также наблюдался значительный недобор осадков, - пояснил эксперт.

Отсутствие стокообразующих осадков и стало причиной пересыхания в верховьях рек Альма, Черная, в большинстве речных бассейнов селевых рек Алушты, Судака, Феодосии. В результате, Партизанское и Симферопольское водохранилища сегодня наполнены менее чем на половину.

- Осадки Крыму нужны как воздух. К примеру, в ноябре прошлого года количество осадков местами в 1,3-1,7 раз превышало норму, поэтому недостатка в воде мы практически не испытывали, - уточнил Григорий Прокопов.

Кроме того, такая сильная засуха вредит сельскому хозяйству, особенно озимым культурам, которым нужна влага, чтобы подняться и окрепнуть до заморозков, и снег, который должен прикрыть ростки, чтобы не дать им замёрзнуть.

ИСТОЧНИК KP.RU