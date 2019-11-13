2019-11-13T13:33:43+03:00
Происшествия

Крымчанин выбросил с четвертого этажа мать и угрожал взорвать квартиру

Женщина чудом осталась жива
Анастасия ЖУКОВА
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56-летнюю жительницу Джанкоя родной сын вытолкнул с балкона. Фото: Архив КП56-летнюю жительницу Джанкоя родной сын вытолкнул с балкона. Фото: Архив КПФото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Джанкое местный житель выбросил с балкона мать-пенсионерку и хотел взорвать квартиру. Задерживать его пришлось полиции вместе с Росгвардией.

35-летний горожанин пришел в гости к 56-летней матери. Вот только беседа не задалась, причем настолько, что в пылу ссоры мужчина решил... убить пенсионерку. Он сильно избил женщину: сломал позвоночник, ребра, бедренные кости, нанес ушиб головы, а потом и вовсе вытолкнул с балкона.

Упав с четвертого этажа, пенсионерка чудом осталась жива.

Мужчина же тем временем закрылся в материнской квартире и угрожал взрывом газа. На место выехали полицейские. Они запросили помощь от бойцов Росгвардии. Схватить преступника помогли сотрудники вневедомственной охраны.

Подключили к делу и работников МЧС. Спасатели вскрыли двери, а росгвардейцы зашли в квартиру и задержали мужчину, передает пресс-служба вневедомственной охраны Росгвардии.

Ранее он уже был судим, и вскоре придется предстать перед служителями Фемиды снова - уже по обвинению в покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105УК РФ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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