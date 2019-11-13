Не подходите к деревьям: На Крым идет сильный ветер
Спасатели рекомендуют крымчанам быть осторожнее
Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Начиная с сегодняшнего вечера и до четверга в Крыму ожидается усиление северо-восточного до 22 метров в секунду.
В крымском главке МЧС предупреждают, что в это время следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок и линий электропередачи.
Также в ведомстве напоминают, что не следует приближаться к крупным деревьям и парковать рядом с ними свои машины.
ИСТОЧНИК KP.RU